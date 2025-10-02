Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Подмосковье

В подмосковных Мытищах 32-летнюю женщину убило слетевшим с грузовика колесом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД Московской области

ДТП произошло вечером в понедельник, 1 октября, на 19 километре автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительной информации, у грузового автомобиля из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес. Одно из них покатилось в сторону автобусной остановки и ударило находившегося там пешехода. Пострадавшая погибла на месте происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, погибшую звали Мария. Она направлялась с работы домой. Уточняется, что колесо угодило девушке в голову. От сильно удара ее подбросило вверх.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли подростка с разрывом аорты после ДТП.