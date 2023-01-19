Священник объяснил разницу в количестве мужчин и женщин в церкви

Разницу в количестве мужчин и женщин в церкви объяснил «Мосленте» священник и популярный блогер Николай Бабкин. Он отметил, что увеличение количества женщин в храмах связано с изменившимися реалиями современного мира.

«(У прихожанок) появилось право на образование, на собственную карьеру. И слава Богу! Так женщина получила и право, и возможность активнее заниматься своей духовной жизнью. Как люди верующие, мы только радоваться должны», — заявил Бабкин.

Священник добавил, что у мужчин до сих пор есть множество запретов на проявление эмоций, которые мешают посещению храма. «Им сложно прийти на исповедь, потому что им тяжело открыться, они к этому не привыкли», — пояснил Бабкин.

Ранее Бабкин дал совет по грамотной реакции на грубость в храме. Он отметил, что можно указать обидчику на недопустимость такого поведения, но лучше промолчать, чтобы не устраивать ссору.