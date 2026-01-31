Житель Подмосковья едва не лишился полового органа из-за пластиковой бутылки

В Подмосковье молодой человек едва не лишился полового органа, засунув его в пластиковую бутылку. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Согласно сообщению, инцидент произошел с 21-летним юношей в Красногорске. Как оказалось, он «по неосторожности» надел на пенис пластиковую бутылку и не смог снять. В результате у него произошел отек пениса и появилась угроза нарушения кровоснабжения, ему пришлось вызвать скорую помощь.

Подмосковные врачи под спинальной анестезией в экстренном порядке рассекли пластиковую бутылку и полностью освободили ткани. После операции пациенту сообщили, что все функции полового органа у него сохранились.

Ранее врачи городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова через прокол в паху спасли мужчину от слепоты.