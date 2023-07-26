Поэт Юрий Энтин сравнил жителей центра и окраин Москвы

Жителей центра и окраин Москвы сравнил в интервью «Мосленте» знаменитый поэт, автор песен к фильмам «Гостья из будущего» и «Приключения Электроника» Юрий Энтин. Он рассказал, что родился в Измайлово, которое в СССР считалось промышленным районом.

«Довольно долго я испытывал комплекс жителя окраины. Между москвичами из центра и москвичами с периферии — огромная разница. Будто они и мы люди из разных городов», — заявил Энтин. По его словам, у молодежи с окраины не было денег, и окружающие относились к ним как к «людям второго сорта».

Ранее главное качество москвичей назвал ведущий шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин. По его мнению, жителей столицы отличает их сбалансированность.