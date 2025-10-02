Жителя Подмосковья спасли после 13 клинических смертей

В Подмосковье врачи спасли мужчину после второго инфаркта миокарда и 13 клинических смертей. Об этом сообщила Домодедовская больница в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе рассказали, что 48-летний мужчина из Видного поступил в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

«У мужчины был диагностирован уже повторный инфаркт миокарда. Еще по дороге в больницу пациент перенес клиническую смерть, и только благодаря реанимационным мероприятиям бригады скорой помощи это тяжелейшее пограничное состояние было купировано», — говорится в сообщении.

В течение суток у пациента 13 раз останавливалось сердце. На фоне инфаркта у мужчины начался кардиогенный шок, и на новейшем медицинском оборудовании, ангиографе, ему провели необходимые процедуры. Теперь его ждет длительная реабилитация.

