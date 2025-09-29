Московские врачи провели уникальную операцию по трансплантации

Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сложнейшая операция длилась девять часов с использованием нескольких операционных. Пациента перевели в реанимацию, после чего направят в отделение пересадки почки и поджелудочной железы. Там специалисты подберут терапию, чтобы не допустить отторжения органа.

«Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции! Здоровья и скорейшего восстановления пациенту», -- отметил Собянин.

