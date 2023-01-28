Известный путешественник раскрыл плюсы и минусы «жизни на чемоданах»

Плюсы и минусы «жизни на чемоданах» раскрыл «Мосленте» известный путешественник, автор и ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов.

«Тревел-журналистика — это жизнь на чемоданах. Ты приезжаешь домой на два-три, максимум шесть дней, а потом отправляешься в следующую командировку», — отметил он.

Очень сложно соблюдать некий баланс между путешествиями и личной жизнью, признался Кривцов. «Дома ведь остается семья, о которой ты постоянно думаешь, по которой скучаешь. А когда наконец возвращаешься домой, первые пару дней у тебя элементарно нет сил ни на что, хочется лежать пластом», — рассказал путешественник.

«Но все это меркнет по сравнению с эмоциями и впечатлениями, которые дарит мне моя работа», — добавил он.

Подобная работа подойдет далеко не каждому, уверен собеседник «Мосленты». Нужна большая выдержка и определенная физическая подготовка. «Не каждый осилит три-четыре поездки в месяц и 14 часов в день на ногах», — отметил телеведущий.

Бывают сложности даже с тем, чтобы просто прийти в себя после работы, восстановиться и нормально размышлять. Нужно постоянно быть в фокусе и иметь большое желание заниматься именно этим, подчеркнул Кривцов.

«Жизнь на чемоданах — это не так весело, как может показаться со стороны. Люди зачастую не осознают, что за одну поездку мы преодолеваем расстояния в три тысячи километров на автомобиле. Это за шесть дней! Потом тебе надо в экстренном режиме восстановиться, да еще и разобраться с тем, что ты отснял в поездке», — поделился он.

«Действительно сложно делать это на постоянной основе. Иногда хочется просто две недели валяться дома, но это, конечно, непозволительная роскошь», — заключил путешественник.

Ранее переехавшая на год в провинциальный город Зеленоградск в Калининградской области москвичка перечислила плюсы и минусы жизни там. По ее словам, город отлично подходит для перезагрузки.