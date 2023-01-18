Москвичка перечислила плюсы и минусы жизни в провинциальном городе

Переехавшая на год в провинциальный город Зеленоградск в Калининградской области москвичка Алиса Олисова перечислила «Мосленте» плюсы и минусы жизни здесь. По ее словам, город особенно подойдет тем, кому требуется перезагрузка.

«Особенно здорово, что большая часть немецких домов сохранилась — их усердно реставрируют, облагораживают районы, строят новые дома в немецко-голландском стиле, сохраняя общую картину», — поделилась она.

Цены в Зеленоградске не в сезон Олисова назвала небольшими по сравнению со столицей. Однако как только в город начинает возвращаться тепло, аренда жилья значительно возрастает, из-за чего собеседница «Мосленты» предпочитает возвращаться обратно в Москву в целях экономии средств.

«При этом море здесь очень капризное, погода непредсказуемая, одним словом — Балтика. На майские праздники, к примеру, можно и в купальнике загорать, а можно и в шапке, куртке и сапогах гулять и слечь с простудой», — уточнила Олисова, предупредив туристов о необходимости в любой сезон брать с собой в Зеленоградск худи с капюшоном и шарф.

Ранее были названы самые популярные города для путешествий по России. На первом месте оказался Калининград, который указали как оптимальное направление для зимних поездок 19 процентов респондентов.