Люди
13:13, 18 января 2023
1 мин.

Москвичка перечислила плюсы и минусы жизни в провинциальном городе

Москвичка перечислила плюсы и минусы жизни в провинциальном городе
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Переехавшая на год в провинциальный город Зеленоградск в Калининградской области москвичка Алиса Олисова перечислила «Мосленте» плюсы и минусы жизни здесь. По ее словам, город особенно подойдет тем, кому требуется перезагрузка.

«Особенно здорово, что большая часть немецких домов сохранилась — их усердно реставрируют, облагораживают районы, строят новые дома в немецко-голландском стиле, сохраняя общую картину», — поделилась она.

Цены в Зеленоградске не в сезон Олисова назвала небольшими по сравнению со столицей. Однако как только в город начинает возвращаться тепло, аренда жилья значительно возрастает, из-за чего собеседница «Мосленты» предпочитает возвращаться обратно в Москву в целях экономии средств.

«При этом море здесь очень капризное, погода непредсказуемая, одним словом — Балтика. На майские праздники, к примеру, можно и в купальнике загорать, а можно и в шапке, куртке и сапогах гулять и слечь с простудой», — уточнила Олисова, предупредив туристов о необходимости в любой сезон брать с собой в Зеленоградск худи с капюшоном и шарф.

Ранее были названы самые популярные города для путешествий по России. На первом месте оказался Калининград, который указали как оптимальное направление для зимних поездок 19 процентов респондентов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.