Московский продюсер назвала преимущества жизни в центре столицы

Преимущества жизни в центре столицы назвала в разговоре с «Мослентой» продюсер Таисия Тарабрина. Восьмиэтажный кирпичный дом, где живет героиня интервью, расположен в Каретном переулке.

До этого Тарабрина снимала квартиру в районе Автозаводской. В поиске нового жилья она уже рассматривала центр. «Здесь сосредоточена вся моя работа, вся моя жизнь. Ещё был важен хороший ремонт, поскольку мой дом — это одновременно и мой офис. Я была на удаленке еще до того, как это стало мейнстримом», — объяснила продюсер.

Героиня интервью вспомнила, что искала квартиру дольше, чем планировала, и все варианты ее не устраивали. Жилье мечты неожиданно нашлось перед Новым годом. «Я узнала, что мой знакомый съезжает из квартиры на Цветном. Из этой квартиры. Так что я получила ее буквально из рук в руки», — рассказала Тарабрина.

Раньше плюсы жизни в центре города назвал известный фотограф Владимир Глынин. Он пояснил, что ему очень приятно выйти из дома или из мастерской и сразу оказаться в районе, где есть все — рестораны, кафе, магазины, театры, галереи и прочее.