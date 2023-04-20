Известная рэп-исполнительница сравнила жизнь в Москве и Нью-Йорке

Жизнь в Москве и Нью-Йорке сравнила в беседе с «Мослентой» рэп-исполнительница Аля Чиблис, известная под псевдонимом Chi Chi. Проведя в американском городе все детство и юность, в 17 лет она вернулась в российскую столицу, где родилась.

«Жизнь в Америке во многом сформировала мой музыкальный вкус. Но сейчас я люблю как нашу, так и западную музыку, одинаково хорошо понимаю и чувствую обе ниши. Рада, что у меня такой большой бэкграунд. В чем-то американский менталитет во мне завис надолго, но и "Кукушку" петь в караоке я тоже люблю», — поделилась Chi Chi.

Рэперша призналась, что возвращение в Россию далось ей нелегко: пришлось все начинать сначала, привыкать к новому окружению. Для нее это был выход из зоны комфорта. «Возможно, такая резкая смена обстановки, стран, школ, окружения сделала меня асоциальной. За выходом из зоны комфорта всегда ждет что-то новое, непонятное… Но очень интересное. Это рост и развитие», — сказала она.

Чиблис отметила, что в Нью-Йорке у нее осталось много друзей, но она поддерживает с ними связь, созванивается по FaceTime.

Артистка призналась, что очень любит родной город и сейчас уже не представляет свою жизнь нигде, кроме Москвы. «Здесь невероятно красиво, а возможностей сколько! Мне бы хотелось зарабатывать достаточно, чтобы много путешествовать по миру, но, получив новые эмоции, возвращаться домой», — поделилась она.

Ранее Москву с Ташкентом сравнила популярная блогерша Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Татарка FM.