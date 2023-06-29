Змея укусила четырехлетнего ребенка в Подмосковье

Четырехлетний ребенок попал в больницу после укуса змеи недалеко от подмосковного Домодедова, сообщает Mash. Инцидент произошел накануне на территории СНТ «Лесные дали».

Скорую помощь пострадавшему вызвали родители. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести, сейчас за его состоянием наблюдают врачи. Змея оказалась ядовитой, сообщает Mash.

Это уже второй случай нападения змеи на детей в округе с начала недели. До этого 12-летнюю школьницу в состоянии средней тяжести госпитализировали после укуса гадюки в Талдомском городском округе 27 июня.

Ранее были названы способы уберечь дом от змей.