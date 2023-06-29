10:09, 29 июня 2023
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Змея укусила четырехлетнего ребенка в Подмосковье
В подмосковном Домодедове четырехлетний ребенок попал в больницу после укуса змеи.
Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Четырехлетний ребенок попал в больницу после укуса змеи недалеко от подмосковного Домодедова, сообщает Mash. Инцидент произошел накануне на территории СНТ «Лесные дали».
Скорую помощь пострадавшему вызвали родители. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести, сейчас за его состоянием наблюдают врачи. Змея оказалась ядовитой, сообщает Mash.
Это уже второй случай нападения змеи на детей в округе с начала недели. До этого 12-летнюю школьницу в состоянии средней тяжести госпитализировали после укуса гадюки в Талдомском городском округе 27 июня.
Ранее были названы способы уберечь дом от змей.