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07:22, 11 ноября 2022
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Жена священника поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем в соцсети

Жена священника поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем в соцсети
Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Воспоминаниями о знакомстве со своим мужем, популярным московским священником Николаем Бабкиным с «Мослентой» поделилась его жена Алина. Супруга Бабкина рассказала, что впервые они начали общаться через соцсети.

«Я просто увидела человека, увлекающегося философией, и мне стало любопытно. Мы начали общаться, и довольно быстро поняли, что очень похожим образом видим себя лет через десять или пятнадцать», — сказала она.

Бабкина отметила, что никого в семье не удивил ее выбор, так как ее воцерковление начало происходить уже с 13-14 лет. К моменту знакомства с будущим супругом она была настроена серьезно, так как еще подростком знала, за кого хочет выйти замуж.

«Когда мы познакомились с будущим супругом, мне было 19 лет, и все понимали, что это логическое продолжение всей моей странной истории», — добавила жена священника.

Ранее Бабкин раскрыл секреты успеха мужчин. Он отметил, что настоящий мужчина всегда рискует, чтобы у семьи было самое лучшее.

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