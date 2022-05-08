Звезда 90-х Наталия Власова озвучила впечатление от москвичей

Звезда 90-х годов, исполнительница и автор песни «Я у твоих ног» Наталия Власова в 2000-м году переехала в столицу из Санкт-Петербурга. Свое впечатление от москвичей она озвучила в интервью «Мосленте».

«Часто слышу, что в Москве (жители) какие-то унылые и озлобленные. У меня кардинально другое ощущение», — призналась артистка. По ее словам, в столице она постоянно встречает приятных людей. К примеру, певица рассказала, что всегда получает помощь, когда несет тяжелые пакеты, паркуется или выбирает продукты в магазине.

«Я убеждена, что люди себя ведут ровно так, как ты от них ожидаешь. Ждите от людей добра, и это добро будет в них рождаться», — поделилась Власова своим жизненным принципом.

Ранее российская актриса Жанна Эппле назвала отличительное качество москвичей. По ее словам, настоящие жители столицы обладают особенной внутренней интеллигентностью.