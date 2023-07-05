Звезда «Солдат» назвал свое любимое место отдыха

В любви к поездкам в Красную поляну с друзьями признался в беседе с «Мослентой» актер Алексей Маклаков.

«Отдых я обычно провожу со своими друзьями в Сочи. Это наша традиция. Обычно останавливаюсь в Красной поляне», — сказал артист.

По словам Маклакова, во время прогулок по Москве он любит посещать Воробьевы горы, Арбат и Патриаршие пруды.

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