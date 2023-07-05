08:15, 05 июля 2023
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Звезда «Солдат» назвал свое любимое место отдыха
Актер Алексей Маклаков признался в любви к поездкам в Красную поляну с друзьями.
Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com
В любви к поездкам в Красную поляну с друзьями признался в беседе с «Мослентой» актер Алексей Маклаков.
«Отдых я обычно провожу со своими друзьями в Сочи. Это наша традиция. Обычно останавливаюсь в Красной поляне», — сказал артист.
По словам Маклакова, во время прогулок по Москве он любит посещать Воробьевы горы, Арбат и Патриаршие пруды.
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