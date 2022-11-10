Звезда «Универа» раскрыл причину скандальных выходок на одном реалити-шоу

Причину скандальных выходок на одном реалити-шоу, а именно на съемках проекта «Звезды в Африке», раскрыл «Мосленте» популярный актер ситкомов, звезда «Универа» и бывший КВНщик Стас Ярушин.

«На шоу я понял, что надо хитрить, придумывать какие-то ходы. Многие зрители этого не поняли, из-за чего я получил большую дозу хейта. Это игра! Вы же хотите победить, когда играете в мафию? Вы же тоже начинаете хитрить? Также и там», — оправдался артист.

Ярушин отметил, что в жизни сам он — человек порядочный, даже в какой-то степени скучный и не позволяет себе выходок, как на «Звездах в Африке». Он вспомнил одно интервью, на котором после двух вопросов, журналист растерялся, заявив, что артист вообще не скандальный.

Ранее звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака. Он считает залогом успеха в семейной жизни личные качества супруги.