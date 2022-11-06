Московский художник назвал российских звезд «капризными детьми»

О поведении российских звезд рассказал в интервью «Мосленте» экс-сотрудник телеканала НТВ, режиссер и художник Петр Миронов, взявший псевдоним Алан Миркович. Он назвал отечественных знаменитостей «капризными детьми».

В юности Миркович работал администратором фестиваля «Славянский базар». Там, по его словам, у него была возможность увидеть звезд шоу-бизнеса вблизи. «Все их заботы мало отличаются от наших — билеты, удобные номера в отеле, хорошая еда, транспорт, возможность прилететь и улететь вовремя», — рассказал он.

По словам Мирковича, знаменитости нередко отказываются выходить на сцену, если что-то пошло не по плану. «Например, Филипп Киркоров мог не выйти на сцену, если балет "Тодес" не накормили. Или Ларисе Долиной нужно было срочно вылететь, но все билеты были раскуплены. Я пришел к руководству и сказал, что этот вопрос нужно срочно решить. В итоге ее посадили в кабину пилота, и она улетела», — поделился некоторыми историями художник.

Ранее музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров раскрыл особые требования в райдерах некоторых российских звезд. К примеру, Киркоров обязательно требует газированный напиток Coca Cola.