Известный музыкант описал звучание Москвы

Звучание Москвы в беседе с «Мослентой» описал известный музыкант, основатель групп «Слот», «МодеМ», «Гандурас» и End Zone Игорь Лобанов. По его мнению, больше всего столицу характеризует МКАД, который постоянно гудит.

«Люди, когда их много, транспорт, движение — вот такие звуки. Это муравейник, рой пчел… Все эти образы дают ассоциации с определенным звучанием. А вообще, когда очень все плотно, — это grindcore (один из максимально экстремальных жанров рок-музыки — примечание "Мосленты")», — считает артист, отмечая, что названный им звуковой прием способен убаюкивать детей и сравним с белым шумом.

Ранее один из главных мифов о столице развеяла знаменитая гимнастка, телеведущая и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева. Она не согласилась с популярным утверждением о том, что Москва — это «город одиночества».