Шереметьево стал вторым по загруженности аэропортом в Европе

Столичный аэропорт Шереметьево стал второй по загруженности воздушной гаванью в Европе. Это следует из ежегодного отчета Международного совета аэропортов (ACI) Европы, передает агентство «Анадолу».

Так, в 2021 году аэропорт обслужил более 30,9 миллиона пассажиров. Лидером рейтинга стал воздушный порт в Стамбуле — там годовой пассажиропоток составил почти 37 миллионов человек.

Помимо этого, в список самых загруженных воздушных гаваней вошли аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, обслуживший 26,2 миллиона пассажиров за год, а также амстердамский Схипхол и московский Домодедово.

В январе в аэропорту Шереметьево заметили огромные очереди на паспортном контроле. Пользователи сети связали сложившуюся ситуацию с пандемией.