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Шереметьево стал вторым по загруженности аэропортом в Европе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Столичный аэропорт Шереметьево стал второй по загруженности воздушной гаванью в Европе. Это следует из ежегодного отчета Международного совета аэропортов (ACI) Европы, передает агентство «Анадолу».
Так, в 2021 году аэропорт обслужил более 30,9 миллиона пассажиров. Лидером рейтинга стал воздушный порт в Стамбуле — там годовой пассажиропоток составил почти 37 миллионов человек.
Помимо этого, в список самых загруженных воздушных гаваней вошли аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, обслуживший 26,2 миллиона пассажиров за год, а также амстердамский Схипхол и московский Домодедово.
В январе в аэропорту Шереметьево заметили огромные очереди на паспортном контроле. Пользователи сети связали сложившуюся ситуацию с пандемией.