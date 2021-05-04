Метеозависимых москвичей предупредили о погоде «с дефицитом кислорода»

Метеозависимых москвичей предупредили о влажно-прохладной погоде «с выраженным дефицитом кислорода», которая может оказать негативное влияние на их состояние. Сообщение синоптиков размещено во вторник, 4 мая, на портале «Метеоновости».

В Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, атмосферное давление к середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, такие погодные условия могут негативно влиять на состояние метеозависимых людей с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной патологией. Особенно могут ощутить влияние люди при сопутствующих симптомах хронической кислородной недостаточности.

Специалисты посоветовали соблюдать режим труда и отдыха и выполнять рекомендации врачей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «грозу в начале мая».

Также Департамент транспорта Москвы предупредил жителей города о сильной грозе, которая ожидается в городе 3 и 4 мая, и напомнил о правилах безопасности. Москвичей призвали по возможности оставаться дома, не пользоваться автомобилем и не парковаться под деревьями.

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