Милонов посоветовал отправить в «кутузку» участников ЛГБТ-свадьбы в Москве
Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал отправить в «кутузку» участников ЛГБТ-свадьбы в центре Москвы. Об этом он заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
Политик отметил, что событие, запечатленное на видео, было совсем не свадьбой, а несогласованным публичным общественно-политическим мероприятием.
«Это было публичное действие, направленное на то, чтобы продемонстрировать, что нормы Конституции не соответствуют их интересам. Оно происходило несогласованно, не была подана заявка, разрешение не было получено», — объяснил он, добавив, что участники данной акции должны быть наказаны.
По его мнению, их необходимо задержать и отправить под арест на срок от 15 до 30 суток.
Ранее две женщины устроили ЛГБТ-свадьбу в центре Москвы на теплоходе. Видео торжества выложили в сеть. На видео слышно, как мужчина в гимнастерке и шотландском килте говорит: «Властью, данной мне штатом Вашингтон», после чего объявляет брачующихся «женой и женой».
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