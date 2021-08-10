Милонов посоветовал отправить в «кутузку» участников ЛГБТ-свадьбы в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал отправить в «кутузку» участников ЛГБТ-свадьбы в центре Москвы. Об этом он заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Политик отметил, что событие, запечатленное на видео, было совсем не свадьбой, а несогласованным публичным общественно-политическим мероприятием.

«Это было публичное действие, направленное на то, чтобы продемонстрировать, что нормы Конституции не соответствуют их интересам. Оно происходило несогласованно, не была подана заявка, разрешение не было получено», — объяснил он, добавив, что участники данной акции должны быть наказаны.