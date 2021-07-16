Молния ударила пенсионера в московском парке

Пострадавшего срочно госпитализировали. Медики диагностировали у 67-летнего мужчины телесные повреждения. Сейчас он находится в реанимации. По факту происшествия назначена проверка.

Спустя несколько недель затяжной жары во второй половине дня 15 июля столичный регион накрыли ливни с грозами. На многих улицах образовались пробки, а в аэропорту Шереметьево затопило взлетно-посадочную полосу. Кроме того, в воздушной гавани нельзя было попасть на парковку или выехать с нее. Картонные карточки, которые используются в паркоматах, намокли от дождя и отказались работать.

В Москве 15 июля был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Режим будет действовать с 13:00 пятницы, 16 июля, до ночи субботы, 17 июля. 14 июля столбики термометров в столице показали 34 градуса, побив температурный рекорд 70-летней давности. В последний раз так жарко в этот день было в 1951 году. Тогда температура достигла 33,2 градуса.

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