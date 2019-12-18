В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня

18 декабря в Москве побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице на главной метеостанции (ВДНХ) зафиксирована температура воздуха плюс 5,4 градуса. Это на одну десятую выше температуры 1886 года.

Метеорологи прогнозируют, что также будет побит рекорд для 19 декабря, установленный в 1982 году.

Ранее 18 декабря сообщалось, что к полудню в Москве был побит рекорд 1956 года (плюс 2,8 градуса)

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 декабря заявил, что до 20 декабря в Москве прогнозируется высокая температура, поэтому снега ждать не стоит. Он отметил, что с пятницы, 20 декабря, в столице похолодает и будет антициклональная погода, при которой также нет условий для образования снежного покрова. По словам синоптика, погода все время меняется, но природе не до снега.

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