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Московские холода побьют рекорд времен Брежнева

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москву 30 и 31 июля могут прийти рекордные холода. Об этом заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, температура в Москве в эти дни опустится до 11-16 градусов тепла. «Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот — ночные температуры 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы», — уточнил Голубев.

Он добавил, что самые холодные ночи для этого времени были зафиксированы в 1977 году, когда должность генерального секретаря ЦК КПСС занимал Леонид Брежнев. В тот год столбики термометров опустились до плюс 7-7,5 градуса. «Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы», — отметил синоптик.

Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за предстоящего резкого похолодания. Также жителям столицы рекомендовали заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.

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