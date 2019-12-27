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Московские школьники устроили лыжный забег на траве

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Фото: телеграм-канал «Московские новости»

Ученики московской школы №1747 в Митино устроили лыжный забег на траве. Видео тренировки опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, как школьники ходят на лыжах по газону футбольного поля. «Всеми силами противостоят аномально теплой зиме», — говорится в подписи к ролику.

Ранее пользователи «ВКонтакте» из Москвы заметили на улицах столицы снегоуборочную технику, вышедшую, несмотря на отсутствие снега. «Снегоуборочная техника на дорогах столицы очень удивила водителей и пешеходов. Как так: техника есть, а снега нет?» — задался вопросом автор публикации.

25 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в субботу, 28 декабря, в Москву придет снег, и за три дня, к 30 декабря, в городе образуется заметный снежный покров.

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