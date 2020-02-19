Московское тепло побило рекорд времен Сталина

В Москве в среду, 19 февраля, побит температурный рекорд 1925 года — времен генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина. Согласно данным Гидрометцентра, в 00:00 19 февраля метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала температуру плюс 4,3 градуса.

Синоптики напомнили, что в этот день в 1925 году столбик термометра оставался на отметке плюс 3,7 градуса.

О температурных рекордах жителей Москвы предупреждал ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, три дня подряд температурный фон будет на 9-11 градусов выше климатической нормы февраля — это соответствует показателям начала апреля. Синоптик отметил, что температура воздуха в столице будет «штурмовать» максимумы, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах.

Нынешняя зима оказалась аномально теплой, и такая погода для столичного региона нехарактерна. По словам синоптиков, она стала проблемой для метеочувствительных москвичей. Погода, в частности, сопровождается высокой влажностью и выраженным дефицитом кислорода в воздухе.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!