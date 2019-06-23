Московского «Колобка» закрыли

Аттракцион «Колобок» в московском парке «Сокольники» закрыли до выяснения причин поломки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Андрея Лапшина.

Он уточнил, что необходимо понять, была ли это техническая неисправность, брак или ошибка оператора. Вопрос о дальнейшей эксплуатации или утилизации карусели пока не обсуждается.

Поломка произошла на аттракционе утром 22 июня. В результате пострадали трое детей, у одного ребенка диагностировали сотрясение мозга.

Кабинку карусели сорвало с болта во время движения. Когда сотрудники остановили механизм, страховочные крепежи открылись и дети упали вниз. Аттракцион в тот момент находился в самой нижней точке — на высоте 30 сантиметров.

Возбуждено уголовное дело.

После инцидента в Москве решили проверить все аттракционы.

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