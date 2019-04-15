Москве напророчили снегопады до мая

Вплоть до начала мая в столичном регионе могут быть снегопады. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

Он напомнил, что в регионе подобное происходит время от времени. «Ничего экстраординарного в этом нет, такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики», — пояснил Семенов.

В воскресенье, 14 апреля, в столичном регионе выпал снег. Похолодание, по прогнозам метеорологов, станет кратковременным, снег растает в течение понедельника, 15 апреля.

По прогнозам синоптиков, к концу текущей недели ожидается потепление до плюс 19 градусов.