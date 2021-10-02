Москвич позвонил по объявлению «друг на час» и начал мастурбировать

Студентка и будущий психолог Татьяна подрабатывает, оказывая онлайн-услуги «друга на час». О том, кто ей чаще всего звонит и чего хочет, она рассказала «Мосленте».

Девушка подчеркнула, что ее работа — «не про интим», хотя под объявлениями подобного рода в сети зачастую скрываются как раз секс-услуги. Основной посыл Татьяны — предоставить одиноким и замученным столичным темпом жизни москвичам возможность поговорить по душам. «К сожалению, у всей этой истории есть один существенный минус. Если ты девушка, и тебе звонят мужчины, с тобой всегда хотят поговорить об одном — о сексе», — сетует она.

Собеседница «Мосленты» рассказала, что обычно избегает разговоров по видеосвязи с мужчинами, но однажды сделала исключение и договорилась созвониться с одним из клиентов. Разговор касался интимных вопросов, однако в целом шел нормально. В тот момент, когда «друг на час» решила поделиться собственным опытом, собеседник изменился в лице, а картинка начала дрожать — психологу стало ясно, что человек мастурбирует.

«Я все поняла. Он тоже. Сразу же посыпались самые разные грязные предложения. Я отключилась», — описала Татьяна дальнейшие события. Долгое время после этого случая она отказывалась говорить с кем-либо по видео.

Ранее сообщалось, что эксгибиционист на велосипеде напугал московских школьниц. Полуголый мужчина проехал мимо юных девушек, показав им свои половые органы.