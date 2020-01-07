Москвичам дали советы по занятиям спортом зимой

Во время занятий спортом на улице в зимнее время рекомендуется использовать головной фонарик, чтобы избежать травм в сумерках. Об этом 7 января агентству «Москва» рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.

«С особым вниманием нужно отнестись к сцеплению с землей. Перед началом тренировки проверьте свою обувь — не слишком ли подошвы скользкие для мокрых поверхностей и льда», — советует специалист.

По его словам, термобелье подойдет для физической активности в холодное время года, поскольку оно сохраняет тепло, не перегревая организм. Кроме того, нужно пить воду перед тренировкой и разминаться дома во избежание травм, отметил он.

4 января Иусов рассказал, что тренировки положительно скажутся на физической форме и помогут справиться с депрессией и стрессом. Однако излишние нагрузки могут вызвать чувство усталости и подавленности, предупредил специалист.

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