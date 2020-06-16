Москвичам предложили работать с 6 утра

Московским работодателям посоветовали рассмотреть возможность изменения рабочего графика сотрудников. Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Ликсутов считает, что такая мера благоприятно повлияет на обеспечение социальной дистанции в общественном транспорте. Он пояснил, что так работают многие предприятия Германии и Канады для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Также стало известно, что власти Москвы для перераспределения нагрузки с сентября планируют снизить стоимость проезда на одной линии метро вне утреннего часа пик. Если эксперимент окажется успешным, опыт распространят на другие ветки метрополитена.

Накануне, 15 июня, мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что нецелесообразно бесконечно держать людей взаперти при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса, и анонсировал переход города к следующему этапу снятия ограничений. Он объявил, что с 16 июня разрешено открыться летним верандам ресторанов и кафе, музеям, выставочным залам и зоопаркам. Смогут планово принимать посетителей стоматологические клиники, возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

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