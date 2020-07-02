Москвичам предрекли жару выше 30 градусов

В Москве жара превысит 30 градусов на следующей неделе. Об этом в четверг, 2 июля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, в понедельник закончатся грозы и станет преобладать переменная облачность. Жара выше 30 градусов ожидается к середине недели, отметила синоптик.

30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении и призвал их оставаться в безопасном месте. «Ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 8 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше или находиться дома, или, если выходить, то соблюдать правила предосторожности», — сказал он. При этом синоптик заявил, что в малых количествах ультрафиолетовые ванны все же полезны.

Кроме того, Вильфанд также заявил, что в Московский регион в среду, 1 июля, вновь вернется аномально жаркая погода, которая задержится как минимум до воскресенья, 5 июля. «В Москве — небольшая передышка в понедельник и вторник, а в среду опять 25 градусов, и вот до конца недели будет 25-28 градусов, и даже в пятницу и в воскресенье прогнозируем до 30 градусов», — рассказал синоптик.

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