Собянин рассказал о правилах прогулки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных правилах, которые важно соблюдать во время прогулки и занятий спортом на открытом пространстве. Об этом в среду, 27 мая, он написал в собственном блоге.

По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

Собянин добавил, что возможность выйти в парк есть почти что у всех москвичей, в том числе разрешено гулять и тем, кто старше 65 лет. В режиме самоизоляции будут оставаться только инфицированные коронавирусом, заболевшие ОРВИ и те, кто проживает вместе с такими людьми.

Отмечается также, что в Москве ввели в тестовом режиме график, по которому горожане смогут выйти на прогулку — это поможет сократить количество массовых скоплений. По новому правилу, без ограничений заниматься спортом на открытом пространстве можно ежедневно, но только до 9 утра. Кроме того, важно помнить, что просто так можно выйти в парк или сквер с 9 утра до 21 часа, причем не более трех раз в неделю.

Градоначальник заявил, что девять недель «домашнего режима» не прошли бессмысленно. «Тысячи спасенных жизней — родственников, друзей, соседей и коллег по работе — ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома», — сказал он.

Ранее стало известно, что Собянин в рамках смягчения ограничений разрешил возобновить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских.

По состоянию на 27 мая в Москве выявлено 2140 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время в столице увеличилось до 171 443. Выздоровели 67 458 человек, умерли 2183 пациента.

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