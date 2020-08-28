Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве ожидается гроза с порывами ветра. Об этом горожан предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

Он заявил, что на протяжении всего дня сохранится облачность, кратковременные дожди и местами грозы. Синенков отметил, что столбик термометра в Москве не поднимется выше плюс 19-21 градуса, а в Подмосковье — плюс 18-23 градуса.

Атмосферное давление в столичном регионе составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее стало известно, что осень в Москву придет с трехнедельной задержкой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал горожанам, что в последний день лета в столице будет аномально жаркая погода, однако сентябрь начнется с похолодания.

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