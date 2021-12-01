Москвичей предупредили о «первой зимней» метели

Москвичей и гостей столицы предупредили о «первой зимней» метели, которая может обрушиться на город в среду, 1 декабря, прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 метров в секунду. То есть будет первая метель», — подчеркнул специалист.

Гидрометцентр прогнозирует в столичном регионе легкие морозы. В первый день зимы днем столбики термометров покажут минус 1-3 градуса. Вильфанд добавил, что погода совпадает с календарем.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам зимнюю погоду и белые пейзажи с наступлением календарной зимы. По ее словам, 2 и 3 декабря также прогнозируется небольшой снег.

В ноябре она усомнилась в образовании устойчивого снежного покрова в столице и предсказала его таяние из-за температуры.