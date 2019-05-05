Москвичей предупредили о рыси-беглянке

Из квартиры в Дмитровском районе столицы сбежала рысь. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Животное пропало из квартиры дома номер 4, корпус 3, по улице Лобненская, уточнил собеседник агентства.

При этом он добавил, что хозяйка рыси предупредила, что животное представляет опасность для окружающих и может на напасть на людей.

В феврале прошлого года жительница Зеленограда обнаружила в местном парке привязанную к дереву рысь. Животное спасли и направили на передержку в Центр реабилитации животных под Яхромой. По результатам конкурса, организованного столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды, рысь решили назвать Мартином.