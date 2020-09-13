Москвичей предупредили о выбегающих на дорогу лосях. Видео с дрона опубликовано в воскресенье, 13 сентября, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На записи показано, как в районе Химок животное медленно выходит к МКАД и поднимается наверх к металлическим отбойникам. В это время на трассе активно проезжают машины, но водители, заметившие лося на обочине, начинают притормаживать. Животное переходит через ограждение и оказывается на дороге.

«Дело в том, что осенью у сохатых начинается гон — животные активно ищут пару. Любовь кружит им голову, поэтому лоси часто выходят на дороги, чтобы добраться в другую часть леса», — пояснили в департаменте транспорта.

В ведомстве также напомнили, что часто на дороге бывают и кошки, и собаки. Они в сезон дождей и снегопадов иногда пытаются спрятаться под машинами. По этой причине автомобилистам рекомендовали быть внимательными.

12 сентября москвичи в районе Новогиреево снова заметили лося, который бегал по дороге с испуганным видом. Он бежал по правой обочине параллельно проезжей части.

Ранее, 10 сентября, также сообщалось, что животное выбежало за пределы Измайловского парка, прошло мимо людей и оказалось на проезжей части. Местные полицейские попытались его поймать и также были сняты на видео очевидцами произошедшего.

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