Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности в столице из-за ветра. Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.
Предупреждение о ветре до 15 метров в секунду действует с 13:00 до 21:00 среды, 30 июня.
Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары. «Оранжевый» — предпоследний уровень погодной опасности. Он означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В понедельник, 28 июня, Москву после продолжительной жары накрыл «суперливень» с грозой. Из-за непогоды в столице упали деревья и рекламные щиты. Сильный дождь затопил станцию метро «Ясенево», из-за чего пришлось приостановить движение поездов на участке.
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