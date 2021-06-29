Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности в столице из-за ветра. Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение о ветре до 15 метров в секунду действует с 13:00 до 21:00 среды, 30 июня.