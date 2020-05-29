Москвичей призвали к осторожности во время дождя и ветра

Москвичей призвали к осторожности в связи с сильным ветром и дождем. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает департамент транспорта столицы в своем Twitter-аккаунте.

Горожанам напомнили о плаще и зонте, если потребовалось выйти на улицу. Также в дептрансе рекомендовали не парковать автомобили около шатких конструкций или под деревьями.

Дождливая и ветреная погода сохранится на протяжении всего 29 мая. Кроме того, в Москве возможен град.

Ранее сообщалось, что жителям столицы пообещали апрельскую погоду в начале лета. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, похолодание будет заметно уже в воскресенье, 31 мая. Однако в понедельник, 1 июня, оно будет более выраженным. «Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля», — отметил он.

27 мая главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу в Москве температура поднимется до плюс 25 и будет по-июльски жарко, в воскресенье станет немного прохладнее — около 19 градусов.

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