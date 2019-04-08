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Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за закрытия станций метро

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил москвичей не пользоваться автомобилями в понедельник, 8 апреля, из-за сложной дорожной ситуации в столице. Пресс-служба организации сообщила об этом в Twitter.

Наиболее затрудненное движение ожидается на юго-востоке Москвы в связи с закрытием восьми станций метрополитена. Как сообщает ЦОДД, движение на Волжском бульваре будет перекрыто, чтобы наземные компенсационные маршруты могли свободно проехать. Горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт и не пользоваться личным автомобилем вплоть до возобновления движения на станциях метро.

Участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Пролетарская» и «Котельники» будет закрыт с 6 по 11 апреля. Ограничение движения ввели для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

В близлежащих районах изменили схему движения и обеспечили приоритетный проезд для городского транспорта. Также ограничения действуют на Третьем транспортном кольце: перекрыты съезды с ТТК на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект. В ЦОДД пояснили, что это необходимо для стабильной работы компенсационных маршрутов транспорта в районе закрытого участка метро.

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