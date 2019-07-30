Москвичи пережили самую холодную ночь июля

Ночь на вторник, 30 июля, оказалась самой холодной ночью месяца в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью в Москве было плюс 9,5 градуса, это ниже, чем было 1 июля, тогда было плюс 10,4 градуса», — сказал он.

По словам специалиста, следующая ночь может стать еще холоднее предыдущей.

Ранее в июле синоптики предупредили москвичей о сильном похолодании. Так, согласно прогнозам, температура воздуха днем 30 и 31 июля опустится до 9-14 градусов, чего не было последние 70 лет. К пятнице, 2 августа, в столице ожидается потепление до 15-20 градусов.

В связи с понижением температуры москвичам посоветовали достать из гардероба теплую одежду из-за предстоящего резкого похолодания. Также рекомендуется заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.

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