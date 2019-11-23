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Москвичи пережили третью самую холодную ночь осени подряд

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Температура воздуха в Москве обновила минимум третью ночь подряд. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

По словам синоптиков, к 8:00 субботы столбики термометров на главной метеостанции Москвы, которая располагается на ВДНХ, опустились до минус 11 градусов. Таким образом минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

При этом, отметили в метеобюро, погода в столице обновляет осенний температурный минимум уже третьи сутки подряд: в ночь на четверг в городе похолодало до минус 8,5 градуса, а в ночь на пятницу — до минус 10,7 градуса.

Ранее сообщалось, что во второй половине текущей недели в Москве установится морозная погода без осадков, в результате чего столичные пейзажи начнут напоминать марсианские.

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