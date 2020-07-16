Москвичи помогли пенсионерке пережить пандемию коронавируса

Москвичи помогли 84-летней пенсионерке Надежде Михайловне пережить пандемию коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет пенсионерка стоит около торгового центра в районе Коптево и продает зелень: укроп и петрушку. Заработанные деньги позже оставляет сыну на жизнь.

В марте, как только ввели режим самоизоляции в Москве, Надежда Михайловна пропала. Между тем местные жители заметили ее исчезновение и разыскали, чтобы финансово помочь в сложное время.

По словам москвички Екатерины, она часто помогает Надежде Михайловне. «Ей просто денюжку положила, потому что холодно и нужно помочь человеку», — рассказала девушка.

В данный момент пенсионерка проживает в съемной квартире, которая оплачивается всей ее пенсией. На пропитание женщине не хватает. По этой причине она и сейчас, несмотря не больные суставы и усталость, работает на постоянном месте, продавая зелень горожанам.

По состоянию на 16 июля в Москве известно о 531 новый выявленных случаев заражения коронавирусом, всего число инфицированных с начала пандемии составило 231 801. За все время в Москве зарегистрировано 168 955 выздоровевших и 4 258 скончавшихся от осложнений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать повторного введения карантина из-за коронавируса. По его мнению, инфекция «прошла свой путь — со своим пиком, падением и так далее».

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