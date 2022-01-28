В Facebook-группе «HUTOR.INFO. Сообщество жителей Бутырского района» москвичка пожаловалась на кидающихся с крыши льдом кубинцев. Она подчеркнула, что иностранные граждане — не виновники, а, скорее, жертвы ситуации.

По словам рассказчицы, дистанционная система ее машины сообщила об очень сильном ударе, поэтому женщина незамедлительно выбежала во двор. Там россиянка увидела неизвестного ей гражданина с рупором, разложившего свои вещи на багажнике чужой машины и пытающегося руководить группой человек на крыше — они скидывали снег оттуда прямо на припаркованные у дома машины. Россиянка подчеркнула: ни о каких работах в этот день жильцов не предупреждали, как это делали раньше, поэтому автомобили никто не отогнал.

Следующие два удара снегом с наледью пришлись не по машинам, а по голове автору поста. На крики выбежал супруг женщины — и прямо перед его лицом с крыши на землю упала большая сосулька. Пара позвонила в скорую, полицию и управляющую компанию, после чего работники покинули территорию. Правда, перед уходом руководитель бригады извинился перед ними за упавший с крыши лед.

Вскоре выяснилось, что работники — кубинцы, ни слова не понимающие по-русски. С ними рассказчица встретилась в отделении полиции, куда приехала писать заявление сразу после визита в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. «Они такие же жертвы ситуации, как и я… Вот ведь вопрос: почему на наших крышах находятся люди не то что без специальной подготовки, но даже снег в глаза прежде не видевшие, не представляющие, насколько он может быть опасен?» — написала она.

Пользователи сети поблагодарили женщину за то, что дала развитие ситуации и написала заявление, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее россиянка пожаловалась на проломивших крышу коммунальщиков.