Москвичка прокомментировала обвинения в истязании детей

Женщина, которая, по словам ее детей, связывала их скотчем и морила голодом, опровергла обвинения в свой адрес. Ее комментарий приводит Telegram-канал Life Shot.

Женщина заявила, что ее 11-летний сын и 12-летняя дочь придумали эту историю, а их старший 21-летний брат им в этом помог. По словам обвиняемой, мотив у молодого человека был — ранее родители отказались его содержать и заставляли пойти в армию.

Уточняется, что у старшего сына уже есть своя семья: гражданская жена и ребенок. На данный момент младшие дети находятся в реабилитационном центре, где они уже успели выдвинуть против своих родителей новые обвинения: оказалось, что помимо прочего их заставляли ходить в магазин и убираться.

Известно, что пять лет назад из дома многодетной семьи уже сбегала взятая под опекунство племянница женщины. Тогда девочку забрали домой из полиции, но оставили на крыльце, после чего истязающую детей мать отстранили от опекунства.

Ранее в июле сообщалось, что в Подмосковье многодетная мать выгнала на улицу шестерых детей. Ребят подкармливали соседи, пока они жили в погребе.

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