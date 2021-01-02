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Мужчина упал с моста в центре Москвы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Мужчина упал в реку с Большого Каменного моста в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, сотрудники МЧС быстро отреагировали на случившееся и спасли человека. Его вытащили из воды и доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее, в ноябре, сообщалось, что житель Москвы спрыгнул с Крымского моста на катер и сломал себе стопы. Оказавшись на крыше катера, экстремал упал в Москву-реку, после чего попал в травмпункт. Поступок он объяснил желанием испытать себя.
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