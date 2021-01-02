Мужчина упал с моста в центре Москвы

Мужчина упал в реку с Большого Каменного моста в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники МЧС быстро отреагировали на случившееся и спасли человека. Его вытащили из воды и доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что житель Москвы спрыгнул с Крымского моста на катер и сломал себе стопы. Оказавшись на крыше катера, экстремал упал в Москву-реку, после чего попал в травмпункт. Поступок он объяснил желанием испытать себя.

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