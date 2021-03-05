На Московский регион обрушились снежные заряды

Днем в пятницу, 5 марта, на Московский регион снова обрушились снежные заряды. Видео, на котором запечатлено погодное явление, опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ролик был снят в районе Красногорска. На кадрах видно, что небо над жилыми домами затянуто тучами, при этом стеной идет крупный снег.

Аналогичная картина наблюдалась в столице и 4 марта. Тогда город накрыли трехминутные метели, отмечает РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили москвичей о грядущих арктических вторжениях. По прогнозам, первое заметное похолодание придет в город к 8 марта — температура воздуха днем опустится до минус 5-10 градусов. Кроме того, в столице будет наблюдаться резкая смена атмосферного давления, из-за которой многие жители могут почувствовать недомогание, отмечали метеорологи.

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