Наличие пропуска будут проверять у всех въезжающих в Москву водителей

С конца прошлой недели на съездах с МКАД начали появляться патрульные точки для контроля соблюдения режима самоизоляции во время пандемии. На данный момент там работают наряды Госавтоинспекции, которые следят за движением транспорта и уточняют у водителей и пассажиров причину въезда на территорию столицы. Некоторых автомобилистов разворачивали на половине пути. В беседе с журналистами сотрудники ДПС рассказали, что в настоящее время штрафы не выписывают, но штрафовать будут уже со среды, 15 апреля. Сейчас же они объясняют необходимость находиться дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со среды, 15 апреля, в столице будет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков уже началось. На первом этапе они необходимы для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, если это понадобится, уточнил Собянин.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в столице составило 13 002, выздоровели 1016 человек, умерли 95 человек.

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