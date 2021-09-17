Название станции московского метро стало предметом споров в сети

«Нужно было бы и название написать прежнее — "Измайловский парк". На мой взгляд, такое название станции гораздо лучше, чем "Партизанская"», «Я дико извиняюсь, но в 1970-м году не было никакой станции "Партизанская"», — писали москвичи.

Однако некоторые не согласились с раскритиковавшими автора подписчиками. «Вот как много комментариев из-за названия! Но дело не в нем — станция интересная. На третьем пути там проводят демонстрации старинных вагонов метро иногда, можно в том числе заходить внутрь и осматривать. Вообще хорошая, годная станция!» — написал один из подписчиков.

Ранее на станции московского метрополитена появились указатели на узбекском и таджикском языках. Один из комментаторов под постом предположил, что это сделано для удобства приезжих, которые едут на автобусе от «Лесопарковой» до миграционного центра.

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