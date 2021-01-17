Неизвестные разгромили кафе с шаурмой «от Сталина» в Москве

В Москве группа неизвестных совершила налет на кафе с шаурмой Stalin Doner. Об этом сообщил владелец заведения Станислав Вольтман, передает «Московский комсомолец».

По словам Вольтмана, злоумышленники напали на заведение в ночь на 16 января. Трое мужчин в капюшонах и масках стали громить вывеску и логотип заведения. Хулиганы подготовились, взяв с собой лестницу и инструменты, утверждает Вольтман. Они разбили вывеску и стекла, после чего собрали осколки от фасада и ушли.

Видео с места происшествия опубликовало агентство Москва в своем Telegram-канале.

Ранее Станислав Вольтман в беседе с корреспондентом МОСЛЕНТЫ сравнил себя с «узниками режима». Он добавил, что не жалеет об открытии шаурмичной, и согласился с утверждением, что лидер СССР Иосиф Сталин в какой-то мере сделал его сильнее.

14 января полицейские задержали Вольтмана. Позже ему был выписан штраф в размере тысячи рублей за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. В настоящий момент работа кафе приостановлена.

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