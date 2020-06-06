Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировали 1992 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 193 061. Обновленные данные опубликованы в субботу, 6 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в столице вылечился 100 431 человек, из этого числа 3073 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в Москве 2864 человека, в том числе за последние сутки 58 инфицированных скончались от осложнений.

В Московской области насчитывается 758 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 43 478. Всего 10 924 пациента выздоровели, также зафиксировано 557 летальных исходов.

В России за все время выявлено 458 689 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 8855. При этом общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов составило 221 388, за сутки — 8708. Умерли 5725 человек.

По состоянию на 5 июня в Москве с начала эпидемии было зафиксировано 191 069 зараженных коронавирусом, всего в России — 449 834 человека с подтвержденным диагнозом.

Накануне также стали известны причины, почему москвичи верят в теорию заговора, согласно которой людям хотят вживить микрочипы в форме вакцины от коронавируса. По словам психолога, это необходимость снятия с себя ответственности — людям нужно найти виноватого, а также постоянный страх на протяжении всего времени борьбы с инфекцией.

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